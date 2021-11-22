Це антиутопія: криптомільярдер розкритикував Ethereum

Генеральний директор сінгапурського хедж-фонду Three Arrows Capital (3AC) Су Чжу жорстко розкритикував криптовалюту Ethereum через зміну її блокчейну. Він незадоволений високими комісіями за транзакції, що не дозволяє новачкам користуватися нею, повідомляє Обозреватель.

У своєму Twitter він назвав головною проблемою блокчейна другої криптовалюти "дилему засновників". Чжу вважає, що ті "вже забагаті, аби пам'ятати, чим спочатку збиралися займатися".

"Так, я відмовився від Ethereum, попри те, що підтримував його в минулому. Так, Ethereum відмовився від своїх користувачів, попри те, що підтримував їх в минулому. Ідея сидіти і наярювати на спалювання, вигадуючи тести на чистоту, тоді як дозволити собі цей ланцюжок можуть нуль новачків, жахлива" , – поскаржився директор хедж-фонду.

Він пише, що користувачі системи дуже незадоволені. За словами Чжу, спочатку їм "пообіцяли бачення майбутнього, потім сказали платити по $100 – 1000 за транзакцію, після чого розповідали казки, що треба було бути розумнішим і купувати ETH по $10".

У наступних твітах Чжу зізнався, що погарячкував і назвав "відмову" неправильно підібраним словом. За його словами, над питанням масштабування другого рівня працюють чудові команди.

"Я хотів би побачити "дорожню карту" eth1x (першої ітерації мережі. – Ред.) та оновлення, зосереджені на користувачах, а не збагаченні власників" , – пише він.

Глава 3AC нагадав, що купівля доменного імені у системі Ethereum Name Service коштує $2 тис., розгортання контрактів $1 тис., а відправлення токена – $5.

"Це антиутопія і до неї слід ставитися саме так, а не святкувати спалювання комісійних. Це менталітет рантьє, який я вважаю небезпечним" , – додав він.

Офіційно статок Су Чжу залишається невідомим – інвестор неодноразово відмовлявся озвучити цю цифру та радив іншим криптомагнатам цього не робити. Проте неофіційно 34-річний чоловік вважається одним із найбільших власників криптовалюти у світі, а його капітал оцінюється у мільярди доларів.

У своєму Twitter він пише, що інвестує в токен Avalanche (AVAX), який називають "вбивцею Ethereum" – станом на 22 листопада, один токен коштує $134,5. Згідно з даними криптобіржі WhiteBIT, курс Ethereum становить $4188.