У дев'яти областях у всіх зразках виявлено штам "Дельта"

У всіх секвенованих минулого тижня зразках аналізів пацієнтів із COVID-19 із дев'яти областей України виявлено штам "Дельта", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Минулого тижня було проведено секвенування зразків з дев'яти областей України. У результаті секвенування й аналізу отриманих результатів встановлено, що в усіх проаналізованих пацієнтів виявлений штам коронавірусу є штамом "Дельта" , - сказав він на брифінгу в понеділок.

Ляшко також повідомив, що наразі в Україні за тиждень у середньому секвенують близько 80-100 зразків.

Він нагадав, що з вересня 2021 року Україна вже має потужність для власного секвенування. Це дає змогу повністю розшифрувати геном вірусу і здійснювати епіднагляд за всіма штамами коронавірусу, що циркулюють у країні.