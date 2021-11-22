Компанії по всьому світу залучили на IPO рекордну суму
У 2021 році близько 2850 компаній по всьому світу залучили рекордні 600 млрд доларів на первинному публічному розміщенні акцій (IPO), повідомляє Економічна правда.
За даними агентства Bloomberg, за 6 тижнів до 2022 року світовий ринок IPO оновив одразу два рекорди - за кількістю угод і за їх обсягом.
"Минулий максимум був зафіксований у 2007 році, коли компаніям вдалося залучити близько 420 млрд дол інвестицій", - пише видання.
Агентство пояснює такі показники рекордним зростанням фондового ринку на тлі підтримки з боку світових центробанків.
"Водночас відновлення економік після пандемії поряд із заходами стимулювання сприяло зростанню доходів компаній", - додає Bloomberg.
Угоди за участю SPAC принесли цього року рекордні 159 млрд дол., проте інтерес до них, який досяг піку на початку року, помітно впав, зокрема через тиск з боку регуляторів.
При цьому, лідером світового ринку IPO Bloomberg назвав американського виробника електромобілів Rivian, який у листопаді залучив майже 12 млрд дол. при оцінці близько 77 млрд дол.
За перші дні торгів акції компанії подорожчали на 120%, викликавши високий попит з боку інвесторів, які сподівалися, що стартап стане "наступною Tesla".
Найбільшим в Азії стало IPO китайського оператора стільникового зв'язку China Telecom, який залучив 54 млрд юанів (8,4 млрд дол.).
Найкращий результат у Європі показала польська компанія з доставки посилок InPost SA (2,8 млрд євро або 3,2 млрд дол.).