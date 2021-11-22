Курс рубля різко впав

У ході торгів на Московській біржі в першій половині дня 22 листопада курс рубля впав по відношенню до основних валют. Долар піднявся вище 74 рублів, а євро – вище 83,5 рубля, свідчать дані майданчику, повідомляє Лента.Ру.

Станом на 11:30 долар торгується на рівні 74,2 рубля, євро - 83,55 рубля. Востаннє американська валюта долала цю позначку ще у серпні.

Тиск на рубль надають відразу кілька факторів. В останні дні знижується рівень цін на нафту, сорт Brent торгується нижче за 80 доларів за барель, причому в моменті він падав нижче за 78 доларів, а WTI опускався до 75,5 долара.

Вплив має і ситуація на кордоні Росії та України. Наприкінці минулого тижня у ЗМІ з'явилися матеріали про те, що російська армія готується до вторгнення на територію України.