Арестович пояснив, чому Зеленський заперечував "Вагнергейт"

Арестович пояснив, чому Зеленський заперечував "Вагнергейт"

Президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак навмисне заперечували проведення спецоперації із затримання найманців ПВК "Вагнер". Причина – у державній таємниці, повідомляє УНІАН.

Про це розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович у ефірі телеканалу Україна 24.

"Коли операція провалюється, то йде мінімізація збитку. Якщо операція має міжнародний характер, зачіпаються інтереси трьох і більше держав, то в локалізації провалу бере участь і особисто Верховний головнокомандувач", – заявив Арестович.

При цьому, він указав, що інформація про проведення або непроведення спецоперації є державною таємницею.

"Не можна говорити, що вона проводиться. Не можна говорити, що вона не проводиться. Можливо, і президент, і глава офісу захищали національні інтереси України і, зокрема, тих осіб, які виконували завдання розвідки, і виконують у РФ і Білорусі", – пояснив радник ОПУ.

Також він зазначив, що тепер наших розвідників легко можуть вирахувати спецслужби агресора.

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