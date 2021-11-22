Арестович пояснив, чому Зеленський заперечував "Вагнергейт"

Президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак навмисне заперечували проведення спецоперації із затримання найманців ПВК "Вагнер". Причина – у державній таємниці, повідомляє УНІАН.

Про це розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович у ефірі телеканалу Україна 24.

"Коли операція провалюється, то йде мінімізація збитку. Якщо операція має міжнародний характер, зачіпаються інтереси трьох і більше держав, то в локалізації провалу бере участь і особисто Верховний головнокомандувач" , – заявив Арестович.

При цьому, він указав, що інформація про проведення або непроведення спецоперації є державною таємницею.

"Не можна говорити, що вона проводиться. Не можна говорити, що вона не проводиться. Можливо, і президент, і глава офісу захищали національні інтереси України і, зокрема, тих осіб, які виконували завдання розвідки, і виконують у РФ і Білорусі" , – пояснив радник ОПУ.

Також він зазначив, що тепер наших розвідників легко можуть вирахувати спецслужби агресора.