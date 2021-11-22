У Литві затримали українців за перевезення мігрантів

У неділю, 21 листопада, за перевезення нелегальних мігрантів у Литві затримали двох громадян України, повідомляє Depo.ua.

Один із затриманих за перевезення нелегальних мігрантів українців був зупинений у Шальчинінкському, а інший – у Вилкавішському районі Литви.

У першому випадку прикордонники зупинили Toyota Prius із польськими номерами, в якому знаходився водій та семеро нелегалів. У другому випадку громадянин України віз сімох нелегалів на Dacia Lodgy з польськими номерами.

Литовська поліція затримала українців, а мігранти провели ніч на заставах.