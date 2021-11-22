Із табору у Сирії евакуювали трьох українок з 11 дітьми

В Україну із закритого табору в Сирії повернулися ще 3 жінки та 11 дітей, повідомляє Depo.ua.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Зранку в аеропорту Київ (Жуляни) зустріли ще три сім’ї, яких вдалося повернути в Україну із сирійських таборів — 3 жінки та 11 дітей" , – повідомив він.

За словами Чубарова, наразі у Сирії залишаються ще 7 українок та їхніх 12 дітей. Вони чекають на репатріацію у таборі Рож, куди всі українські сім’ї перевезли з табору Аль-Холл наприкінці жовтня цього року.

"Величезне спасибі всім, хто причетний до евакуації цих громадян України – МЗС України, Офіс президента, спецслужби України та багатьом іншим. Окрема подяка тим, хто задіяв всі механізми, аби врятувати громадян України, які потрапили у біду" , – додав Чубаров.

Фото: facebook.com/save.UA.childhood.SYR.IRQ/

Після розгрому ІДІЛ у Сирії у 2019 році сотні європейців, які до того приєдналися до лав терористичної організації, опинилися в таборах на півночі Сирії, якими керують курди. Більшість із них — це жінки з дітьми, що народилися від терористів. У таборах вони не мають доступу до освіти, якісної медицини і навіть базових санітарних умов.

Уряди європейських країн підозрюють таких жінок у зв’язках з "Ісламською державою" чи тероризмі, а тому неохоче повертають їх на батьківщину. Правозахисні організації закликають країни Європи повернути своїх громадян, оскільки тривале перебування жінок із дітьми в таборах загрожує їхньою радикалізацією та погіршує їхнє здоров’я.