"Чорна п'ятниця": якою вона буде у 2021 році

«Чорна п'ятниця» — це щорічний розпродаж трендових товарів, який не може пропустити жоден шанувальник шопінгу. У 2021 році вона стартує опівночі 26 листопада і триватиме до 29 листопада. Ми розповімо, на що слід звернути увагу під час підготовки до глобального розпродажу та як не пропустити найграндіозніші знижки.

Популярні категорії товарів за «смачними» цінами «Чорної п'ятниці»

Відповідно до даних статистики, українці почали активніше купувати через мережу інтернет: з вересня поточного року рівень продажів зріс на 12%, а загальна кількість переходів на сайти брендів збільшилася вчетверо. Рітейлери наперед готуються до початку розпродажів. Так, на «Аліекспрес» вже можна ознайомитися зі знижками на побутову техніку, спортивний та дитячий одяг. Основні переваги онлайн-шопінгу в цей період:

Вигідні умови кешбеку (повернення коштів) для придбання товарів. Знижки до 90% на продукцію найпопулярніших брендів. Лояльні умови кредитування під час здійснення великих покупок та можливість оформити розстрочку без переплат.

Які товари/послуги мають попит у Black Friday:

Електроніка, побутова техніка. До цієї категорії входять телевізори, роботи-пилососи, кавомашини, газові плити та інші пристрої. Відомі бренди знижують ціни на інші ходові товари: наприклад, на Kids Republic представлені нічники-каруселі для дитячої кімнати Trousselier за привабливою вартістю.

представлені нічники-каруселі для дитячої кімнати Trousselier за привабливою вартістю. Одяг та взуття. Жіночі та чоловічі куртки, зимове взуття, теплі комбінезони, шапки, рукавички та інші аксесуари з великими знижками – «Чорна п'ятниця» стає чудовою нагодою оновити образ.

Продукція для дітей Пеленальні комплекти, брязкальця, косметику та інші товари для догляду за малюком можна придбати набагато дешевше, ніж зазвичай.

Косметика — спеціалізовані магазини вже анонсували розпродаж новинок та популярних декоративних та доглядових засобів. Головне - "зловити" свою знижку!

Іграшки — дерев'яні пазли, набори іграшкових кухонних меблів, купити які можна на https://kidr.com.ua/brands/newclassictoys/ , дитячі музичні інструменти та багато інших товарів.

Бронювання готелів, купівля абонементів у спортзали, послуги дієтологів тощо.

Онлайн-покупки до «Чорної п'ятниці»: як убезпечити себе під час шопінгу

У період пандемії онлайн-покупки стали популярнішими не лише в Україні, а й у всьому світі, ними активно користуються несумлінні продавці. Щоб не потрапити до мережі шахраїв, слід взяти до уваги кілька простих порад.

Безпека платіжної картки. Перед покупкою товару, що сподобався, необхідно звернути увагу на адресний рядок із зображеним замком. Якщо «замок» відкритий – вводити платіжні дані небезпечно через слабкий захист каналу. Закритий «замок» – гарантія того, що продавець забезпечив достатній рівень захисту транзакцій під час оплати покупок. Така перевірка є актуальною для інтернет-магазинів усіх країн. Контактні дані. Рітейлер з гарною репутацією публікує кілька варіантів даних для зв'язку: електронна пошта, адреса, телефон, зразкове місцеперебування на карті. Відсутні контактні дані — привід відмовитись від покупки на сайті цього продавця. Оплата покупок. Вибирайте захищені способи оплати (наприклад, PayPal) та платежі з 3D-автентифікацією (3D Secure). При оплаті покупок кредитною карткою у закордонних інтернет-магазинах відповідальність за ризики бере на себе банк, а не власник картки. Умови доставлення. При замовленні товарів у закордонних рітейлерів бажано вибирати кур'єрські фірми з гарною репутацією: це є гарантією безпечної та швидкого доставлення покупки з-за кордону. Якщо продавець не вказує постачальника послуг доставлення, швидше за все, посилка буде транспортуватись за допомогою кількох кур'єрів: її складно відстежити, а товар може загубитися.

Як заощадити: готуємося до розпродажу правильно

Складання детального списку покупок допоможе заощадити гроші та купити те, що дійсно потрібно. Не варто купувати несезонний одяг з минулих колекцій, а якщо плануєте це зробити, віддайте перевагу завжди актуальній класиці.

допоможе заощадити гроші та купити те, що дійсно потрібно. Не варто купувати несезонний одяг з минулих колекцій, а якщо плануєте це зробити, віддайте перевагу завжди актуальній класиці. Деякі рітейлери не знижують ціни, а штучно завищують їх перед стартом розпродажів. Щоб не потрапити у такий випадок, слід заздалегідь спостерігати за вартістю товарів , що сподобалися, робити скриншоти або відстежувати ціни за допомогою спеціальних додатків. При старті розпродажів необхідно звірити нову ціну зі старими пропозиціями.

, що сподобалися, робити скриншоти або відстежувати ціни за допомогою спеціальних додатків. При старті розпродажів необхідно звірити нову ціну зі старими пропозиціями. Дотримання фінансової дисципліни – чудовий захист від необдуманих витрат. Чітко визначте бюджет на шопінг : якщо потрібно купити іграшки чи зимові речі, не потрібно дивитися у бік другого пилотяга чи телевізора.

: якщо потрібно купити іграшки чи зимові речі, не потрібно дивитися у бік другого пилотяга чи телевізора. Занадто великі знижки - привід задуматися. Рітейлери не працюють собі на збитки. Перш ніж купити щось за безцінь, перевірте репутацію продавця та почитайте відгуки про нього.

Лічильники, таймери та push-сповіщення нав'язливо нагадують покупцям про майбутній фініш «Чорної п'ятниці», змушуючи купувати все більше і більше товарів за короткий проміжок часу. На думку психологів, не варто автоматично скуповувати все поспіль: краще заспокоїтися та дочекатися наступних сезонних розпродажів із вигідними знижками. Бажаємо вдалого шопінгу!