Звільнена редакція Kyiv Post оголосила про запуск нового медіа

Колишня команда англомовного видання Kyiv Post оголосила про запуск нового видання — The Kyiv Independent, повідомляє Новое время.

«The Kyiv Post, голос України у світі, замовк два тижні тому. Але ми, колишня редакція видання, відмовляємося мовчати. Україні потрібна англомовна журналістика найвищої якості, а нашій спільноті - джерело новин, якому можна довіряти. Саме тому ми запускаємо нове медіа, The Kyiv Independent» , — повідомляється на сторінці нового ЗМІ. ﻿

Відзначається, що за The Kyiv Independent «не стоять заможні власники чи олігарх», тому журналісти розраховують насамперед на внески від читачів і донорів, а також на доходи від комерційної діяльності.

8 листопада стало відомо, що найстаріша щотижнева англомовна газета України Kyiv Post тимчасово припиняє випуск. Власник видання Аднан Ківан повідомив, що до кінця року видання планують перезапустити чотирма мовами — українською, російською, англійською та арабською.

Припинення роботи Kyiv Post та звільнення працівників газети у самій редакції назвали «актом помсти» і спробою власника позбутися незручних і чесних журналістів.

Новим гендиректором Kyiv Post став канадець Люк Шеньє, який уже очолював видання з 2016 по 2018 рік.