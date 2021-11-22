Заради вакцинованих: в Україні пом'якшать правила перевезень у транспорті

В Україні планують змінити правила перевезень у громадському транспорті. Таке рішення анонсував Міністр охорони здоров'я країни Віктор Ляшко в ефірі каналу "Інтер", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Ляшка, до МОЗ звернулися мери деяких міст. Вони просять переглянути саме правила проїзду в міському транспорті, щоб були не лише сидячі місця, дозволивши впускати більше пасажирів у транспорт.

Він зазначив, що в міністерстві вирішили піти їм назустріч, оскільки наближаються холоди і люди можуть захворіти на ГРВІ та інші респіраторні захворювання через тривале очікування на зупинці.

"Ми переходимо на такий етап, що пандемія стає пандемією невакцинованих людей, і плюс вакциновані не повинні страждати через невакциновані. Більшість сфер економіки працюватиме для вакцинованих людей", – наголосив Ляшко.

Міністр також зазначив, що послаблювати правила міжрегіональних перевезень наразі не планується. Поки захворюваність COVID-19 не спаде, вимагатимуть сертифікат про вакцинацію або негативний тест на ковід.