Україна пройшла пік захворюваності COVID-19

Україні вдалося пройти пік захворюваності на коронавірус. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє Новое время.

"Україні вдалося пройти пік захворюваності на тяжку хвилю без введення загальнонаціонального локдауну. Однак розслаблятися ще рано, потрібно збільшувати відсоток вакцинованих українців і дотримуватися протиепідемічних норм", — сказав він на брифінгу.

Ляшко додав, що існує ризик повторного спалаху захворюваності в Україні, і він є дуже високим.

"Європа палає по другому колу, тому ризик повторного спалаху в Україні все ще дуже високий", - резюмував міністр.

В Україні ситуація із захворюваністю та смертністю стабілізується, але залишається на високому рівні. Останні чотири дні кількість тих, хто одужав, перевищує кількість інфікованих.