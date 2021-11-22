Новий Škoda Karoq показали на офіційному відео

Škoda оприлюднила офіційний відео-анонс оновленого кросовера Karoq. Онлайн-прем’єра відбудеться 30 листопада об 11-00, повідомляє 24 Канал.

Через чотири роки після запуску одна з ключових моделей у лінійці кросоверів чеського автовиробника отримала зміни у дизайні і технологіях. З широкою решіткою і вужчими фарами він набуває ще динамічніших обрисів, які доповнить матрична led оптика.

В оновленій задній частині особливо помітні змінені задні ліхтарі. Новий Škoda Karoq дебютує у діджитал-презентації під назвою “Обличчя Karoq” 30 листопада об 11-00 за київським часом. Усі технічні подробиці обіцяють розкрити під час презентації.