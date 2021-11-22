Віра Брежнєва "повернулася" до ВІА Гри: ремейк легендарного тріо

Віра Брежнєва презентувала ремейк треку "Не надо". Такий подарунок артистка зробила своїм прихильникам спеціально до 19 річниці свого приходу до гурту "ВІА Гра", повідомляє Сьогодні.

У новому кліпі можна побачити відверті декольте, яскравий мейк і ангельські крила. Знаменитість буквально повторила свій сексі лук з 2000-х. Ба більше, навіть мейк 39-річної зірки був повторений один в один, а виконав його той самий візажист, що і у 2003 році. Також і відеокліп Віри Брежнєвої зняли у стилі минулого часу з яскравими образами, в який співачка виступила в колективі.

Дивіться кліп Віри Брежнєвої на трек "Не надо":