Оцінено втрати держбюджету від ухилення від податків

Загальна сума ухилення/уникнення від оподаткування в Україні у 2020 році становила від 1012 до 1591 млрд гривень. Втрати державного бюджету оцінюються в діапазоні від 291 до 465,8 млрд гривень, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це свідчать дані дослідження, яке провели Інститут соціально-економічної трансформації та Центр соціально-економічних досліджень CASE-Ukraine.

Як зазначають автори дослідження, набір інструментів уникнення податків в Україні в цілому не дуже відрізняється від інших країн та залишається майже без змін для України за останні 5 років.

Водночас змінився "лідер" серед найбільших схем по мінімізації податків - найбільші зловживання у 2020 році спостерігаються за схемою заробітні плати "у конвертах" - втрати бюджету оцінюються у 110-150 млрд грн на рік, в той час як чотирирічний лідер - контрабанда та порушення митних правил - відійшов на друге місце (70-120 млрд грн на рік). Обсяги цих схем зросли за останній рік.

Офшорні схеми, внаслідок високої та висхідної вартості обслуговування, що обумовлюється новими світовими стандартами податкової прозорості (antiBEPS, FATCA, ATAD, BEPS 2.0, КІК та інші) - все більш отримують ознаки "елітарності", тобто залишаються доступними великим українським компаніям та заможним українцям. Обсяги втечі прибутків за кордон все ще залишаються високими, але зменшились за останній рік і сягають від 120 до 200 мільярдів гривень на рік (15-35 млрд грн втрат бюджету на рік).

Проте, інші популярні інструменти ухилення/уникнення від оподаткування демонструють різнонаправлені тренди. За новими даними обсяги зловживань є такими: