Головним медійним майданчиком для "Слуг" стає "1+1" — джерело

Представники "Слуги народу" не збираються ходити на ефіри програми "Свобода слова із Савіком Шустером", а основним медійним майданчиком для "слуг" та Зе-команди стає телеканал Коломойського "1+1".

Про це, посилаючись на свої джерела в "Слузі народу", пише Telegram-канал "Політика Країни".

За словами джерела, телеканал "1+1" стане головним майданчиком для "слуг", а от на канали Ахметова ходитимуть лише для того, щоб жорстко обстоювати позиції уряду.

"Вектор медійності різко змінюється на канал 1+1, це тепер один із головних майданчиків. На канали Ахметова теж ходитимемо, жорстко відстоюючи свою позицію, "не дуритись", а грубо спілкуючись з опонентами. Основні тези опонентам в ефірі типу: "А що зробили ви за час, поки були при владі?" або "Це неправда, у вас нічого не вийшло, а ми тепер будуємо країну", - каже джерело.

Також джерело каже, що позиція щодо каналів Ахметова може змінитися ближче до вихідних.