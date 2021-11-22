Головним медійним майданчиком для "Слуг" стає "1+1" — джерело
Представники "Слуги народу" не збираються ходити на ефіри програми "Свобода слова із Савіком Шустером", а основним медійним майданчиком для "слуг" та Зе-команди стає телеканал Коломойського "1+1".
Про це, посилаючись на свої джерела в "Слузі народу", пише Telegram-канал "Політика Країни".
За словами джерела, телеканал "1+1" стане головним майданчиком для "слуг", а от на канали Ахметова ходитимуть лише для того, щоб жорстко обстоювати позиції уряду.
"Вектор медійності різко змінюється на канал 1+1, це тепер один із головних майданчиків. На канали Ахметова теж ходитимемо, жорстко відстоюючи свою позицію, "не дуритись", а грубо спілкуючись з опонентами. Основні тези опонентам в ефірі типу: "А що зробили ви за час, поки були при владі?" або "Це неправда, у вас нічого не вийшло, а ми тепер будуємо країну", - каже джерело.
Також джерело каже, що позиція щодо каналів Ахметова може змінитися ближче до вихідних.
"Та й куди нам ходити? На які канали новин? У "Дім" ходити на ефіри? Так його ніхто не дивиться, крім ОП. Як на мене, не треба було сваритися з такою кількістю журналістів. У нас і так занадто багато ворогів, а зараз нас ненавидять тупо всі", - вважає джерело у фракції "Слуга народу".