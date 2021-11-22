Pозпочато випуск дитячих автокрісел із вбудованою подушкою безпеки

Виробник дитячих автокрісел та колясок компанія Cybex випуском моделі Anoris T i-Size встановлює нові стандарти безпеки. Крісло нової моделі обладнане вбудованою подушкою безпеки, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Розробники стверджують, що завдяки вбудованій подушці безпеки нове дитяче автокрісло забезпечує приблизно на 50% більший захист, ніж моделі.

Інтеграція подушки безпеки до дитячого автокрісла була метою компанії з моменту її заснування.

"Протягом десятиліть подушки були важливим елементом безпеки транспортних засобів, захищаючи дорослих від серйозних травм у разі аварії. З моменту заснування Cybex у 2005 році у нас було бачення автокрісла, яке б зробило цю технологію доступною" , - зазначив засновник Cybex Мартін Пос.

У звичайному автокріслі, зверненому вперед, дитина кріпиться за допомогою ременів безпеки - отже, при лобовому зіткненні голова виштовхується інерцією вперед. Для боротьби з цим, вигнута подушка безпеки, вбудована в протиударний щиток Anoris T, захищає як тендітну голову, так і шию.

Подушка безпеки спрацьовує протягом мілісекунд після удару, побачити це звичайним поглядом практично нереально. На щастя, є запис роботи новинки із сповільненою швидкістю. На ролику помітно, що подушка безпеки спрацьовує до того, як випробувальний манекен розпочне рух.

Автокрісло Cybex Anoris T призначене для використання дітьми до шести років – на два роки старше, ніж у звичайних дитячих автокрісел. Сидіння також можна відрегулювати у трьох зручних положеннях для більшого комфорту дитини.