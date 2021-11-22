7 наймодніших принтів цього сезону: як правильно носити

Українська стилістка і блогерка Зоя Паніна розповіла модницям про сім модних принтів цього сезону. Серед них, клітина, ромби, гусяча лапка та інші, повідомляє Обозреватель.

Відповідний допис вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Клітка – принт, який став хітом після виходу фільму "Хід королеви".

Трендовий принт – клітинка. Джерело: instagram.com/ya_zoya_

Ромби викликають асоціації з шахівницею і на думку стилістки займають друге місце хіт-параду.

Трендовий принт – ромб. Джерело: instagram.com/ya_zoya_

Колорблокінг, який уже рік не здає позицій і завжди виглядає яскраво та цікаво.

Трендовий принт – колорблокінг. Джерело: instagram.com/ya_zoya_

Чорно-біла або кольорова зебра – лідер анімалістичних принтів.

Трендовий принт – зебра. Джерело: instagram.com/ya_zoya_

Прикраса цього сезону – гусяча лапка. Такий принт носять на жилетах, кофтах, пальто.

Трендовий принт – гусяча лапка. Джерело: instagram.com/ya_zoya_

Чорно-біла смужка – один із найпростіших способів бути в тренді та поповнити гардероб базовою річчю.

Трендовий принт – смужка. Джерело: instagram.com/ya_zoya_

Квіткові візерунки та вишивки чудово прикрашають кардигани та інші елементи речей у гардеробі.