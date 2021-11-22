Ferrari Daytona SP3: нова ікона марки отримала мотор V12

Новинка стане заміною для LaFerrari Aperta і вийде обмеженою серією із 599 автомобілів. Кожен суперкар коштує від 2 мільйонів євро, але купити їх не вдасться, повідомляє 24 Канал.

Дизайн Ferrari Daytona SP3 містить певні цитати з найкращих трекових моделей марки, але також відрізняється сміливими скульптурними формами, яких не вистачало сучасним Ferrari. Новинка представлена ​​в серії машин Ferrari Icona, яка передбачає дрібносерійне виробництво ексклюзивних моделей – раніше в ній було лише дві моделі: Monza SP1 та SP2.

Ferrari Daytona SP3 нагадує про потрійну перемогу італійської стайні в гонці "24 години Дайтони" 1967 року, де Ferrari зайняла 1, 2 та 3 місця. Daytona SP3 ідеологічно близька до LaFerrari Aperta, а в технічному плані має дещо спільне з 812 Competizione – 6,5-літровим V12.

Середньомоторний суперкар отримав найпотужніший бензиновий двигун в історії бренду, а також кузов типу тарга з аеродинамікою та дизайном трекових спортпрототипів. Кузов Daytona SP3 дуже низький – всього 1142 міліметри та легкий – 1485 кіло, завдяки композитним матеріалам у структурі та видаленню всього зайвого. Це добре помітно на колісних арках, виконаних однією суцільною деталлю без підкрилок.

На цьому цікаві особливості дизайну Ferrari Daytona SP3 не закінчуються, оскільки суперкар отримав опукле лобове скло, ламбо-двері, дзеркала заднього виду, встановлені над колесами, передні фари, що піднімаються, і корми без заднього бампера.

Інтер'єр Ferrari Daytona SP3 також тяжіє до трекових болід, хоча, звичайно, пропонує набагато більше комфорту. Екран мультимедійного центру на передній панелі тут не побачиш – його роль відіграє проекційна панель на лобовому склі, а керування функціями здійснюється за допомогою невеликих сенсорних пультів.

Фото: Ferrari Daytona SP3 / Ferrari

Фото: Ferrari Daytona SP3 / Ferrari

Фото: Ferrari Daytona SP3 / Ferrari

Фото: Ferrari Daytona SP3 / Ferrari

Фото: Ferrari Daytona SP3 / Ferrari

Фото: Ferrari Daytona SP3 / Ferrari

Фото: Ferrari Daytona SP3 / Ferrari

У Ferrari прагнули зосередити увагу водія на управлінні, тому видалили з салону не тільки тачскрин мультимедійної системи, але й такі речі, як важелі перемикання передач під кермом, а традиційні важелі склоочисників і сигналів повороту замінили компактнішими органами управління, також змістивши їх з кермової колонки . Ще одна цікава особливість салону Daytona SP3 – регулювання керма та педалей, оскільки обидва крісла в салоні – нерухомі.

У моторному відсіку за сидіннями працює найпотужніший атмосферний двигун Ferrari, запозичений у 812 Competizione. Він був значно модифікований для розміщення всередині шасі, тому навіть змінив позначення F140HB на F140HC. Разом з тим, його продуктивність дещо збільшилася – до 840 кінських сил та 697 Нм. Працює агрегат у зв'язці з 7-швидкісною роботизованою трансмісією. Першу сотню на спідометрі Daytona SP3 набирає за 2,85 секунд, а далі прискорюється до максимальних 340 км/год.

Ferrari оголосила ціну на Daytona SP3: 2 мільйони євро без урахування податків. Але це фактично формальність, оскільки всі 599 машин, заплановані до випуску, вже зарезервовані. Перші замовники почнуть отримувати суперкари у травні 2023 року.