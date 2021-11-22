Данилов пояснив, навіщо РФ війська біля України

Стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально підняти ставки перед майбутніми переговорами. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов під час зустрічі української делегації на Halifax International Security Forum із представниками Сенату США, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Секретаря РНБО України, "стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити ситуацію з безпекою в регіоні для підвищення ставок за столом майбутніх переговорів" .

На думку Данилова, нещодавні дії Росії, зокрема, публікація Міністром закордонних справ РФ дипломатичних документів у ЗМІ, випробування нових систем протиракетної оборони на власних супутниках "говорять про те, що жодних правил для них уже не існує" .

Проте, запевнив секретар РНБО України, наша країна не допустить повторення ситуації 2014 року та зможе дати адекватну відповідь агресору.

При цьому, наголосив він, російське керівництво "розуміє лише мову сили", тому для України важлива підтримка справжніх партнерів, серед яких насамперед США, Канада та Велика Британія.