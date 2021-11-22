СБУ затримала одного з організаторів псевдореферендуму 2014 року

Співробітники Служби безпеки України затримали одного з організаторів незаконного референдуму, проведеного на Донеччині в 2014 році, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Наголошується, що затриманий закликав громадян України до зриву державних прапорів та голосування за приєднання регіону до т. зв. "ДНР", підбурюючи людей до масових заворушень під виглядом проведення мітингів та громадських зборів.

Також повідомляється, що протиправну діяльність організував керівник місцевої комерційної структури разом із спільниками. Задокументовано факти їхніх провокаційних дій на території Великоновосілківського району.

Згодом зловмисник залишив підконтрольну українській владі територію Донецької області, і тривалий час переховувався від правосуддя в Криму, що тимчасово окупував РФ.

Пізніше зловмисник повернувся у особистих справах на підконтрольну українській владі територію. Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали.

Раніше, у 2017 році, слідчі органів безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України та оголосили у розшук.

Наразі ведеться досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.