ВООЗ знову висловила стурбованість через захворюваність COVID-19 у Європі

Спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по боротьбі з COVID-19 Девід Набарро висловив стурбованість у зв'язку із ситуацією із захворюваністю COVID-19 у Європі та закликав усіх, хто може, вакцинуватися, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я дуже стурбований тим, що відбувається зараз у Європі, включаючи Західну Європу: велика кількість інфікувань COVID-19 та швидкість, з якою відбувається їхній приріст, є предметом для занепокоєння", - каже Набарро.

"Я не здивований тому, що вірус не йде. І я також не здивований тому, що люди протестують, тому що людям у багатьох країнах уже набридло те, що відбувається", - зазначив він.

Він додав, що необхідно домогтися вакцинації всіх жителів регіону, хто має право на це, оскільки до ситуації не можна ставитися легковажно, і невідомо, які ще "сюрпризи" можуть зробити вірус.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, з початку пандемії в Європі було діагностовано понад 70,5 млн заражень, близько 1,3 млн пацієнтів з COVID-19 померли, а понад 62 млн осіб одужали.