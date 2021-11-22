Валютний ринок понеділка: хід торгів

У понеділок попит на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку продовжив зростати. До кінця обідньої перерви котирування безготівкового долара досягли 26,66 гривень на купівлі та 26,69 гривень на продажу.

Основні покупці валюти – підприємства «зеленої енергетики» та імпортери енергоносіїв. З незначними обсягами купівлі сьогодні виходили і нерезиденти, але вони «погоду не роблять», як повідомив порталу «Курс України» один із скарбників великого банку з іноземним капіталом. Національний банк поки що на ринку не з'являвся: регулятор явно зайняв спостережну позицію, намагаючись зрозуміти, чи впорається ринок без його втручання, чи доведеться знову проводити інтервенцію на продаж валюти.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва продовжує зростати. Вранці готівковий долар продавали по 26,67-26,70 гривень, а на обід цінник піднявся до 26,75-26,77 гривень. Попит на готівкового американця тримається на досить високому рівні. А от із бажаючими здати долар – біда. «Здебільшого тільки купують, принос ніякий» , – поділився з «Курсом України» представник великої мережі обміну столиці.

Євро на FOREX сьогодні здійснює різкі рухи в діапазоні 1,1259-1,1290 долара, і є підстави вважати, що річний мінімум сьогодні знову оновлять. Готівковий євро у першій половині дня понеділка продавали по 30,15-30,20 гривень. До кінця обідньої перерви почали з'являтися пропозиції по 30,23 гривень.

Російський рубль падає синхронно з гривнею після сьогоднішнього повідомлення Bloomberg про те, що США поділилися з європейськими союзниками розвідданими, які сигналізують про нарощування російських військ та артилерію для підготовки до потенційного вторгнення в Україну. На обід долар до рубля виріс до 74,40 рублів. У Києві діапазон цін готівкового рубля розширився: доки є пропозиції по 3,63 гривні за 10 рублів, водночас більшість продає російську валюту по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.

Польський злотий поки що слабко відреагував на падіння гривні. Сьогодні у столиці його можна купити за 6,42-6,46 гривень.