У Кремлі назвали "вкиданням" дані про можливе вторгнення в Україну

У Росії звинувачують країни Заходу в інформкампанії, щоб виставити РФ як агресора у конфлікті з Україною. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Корреспондент.

"Ми бачимо, що йде цілеспрямована інформаційна кампанія. Для вкидання як, скажімо так, використовується і Bloomberg, ми це фіксуємо, деякі американські газети в цьому беруть участь. Це нагнітання напруженості, знову ж таки, спроба представити Росію як бік, який загрожує процесу врегулювання", - прокоментував він низку публікацій у західних ЗМІ про можливе вторгнення РФ в Україну.

За словами Пєскова, за допомогою цієї "кампанії" можуть намагатися прикрити думки Києва "в плані можливого бажання вирішити проблему південного сходу силовими методами".

Також представник Кремля заявив, що українські військові активно використовують озброєння, поставлені країнами-членами НАТО.

"Кількість провокацій зростає, значно зростає, причому вони здійснюються із застосуванням того самого озброєння, яке постачають країни НАТО в Україну, і все це йде на порушення чинних мінських домовленостей", - сказав він.