Україна не почне подавати воду до Криму – Верещук

Україна не подаватиме воду до анексованого Криму. Про це під час візиту на кордон Херсонської області із Кримом повідомила віце-прем'єр-міністр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, пише Ирина Дождева, Вести.

"Це заборонено законом та всіма можливими регуляторними актами. Це неможливо", – заявила Верещук про подачу води до Криму.

Міністр уточнила, що Україна планує лише добудувати греблю для стримування води в Північно-Кримському каналі, яка вже завершена на 90%.

"Ми хочемо зробити так, щоб не було навіть шансів на те, щоб вода з'явилася, навіть якщо ми політично хочемо комусь щось довести", – наголосила Верещук.

Учора набув чинності закон про відміну вільної економічної зони в Криму, згідно з яким "водопостачання на тимчасово окуповану територію забороняється до відновлення на ній конституційного ладу України" .

Також Верещук планує забрати на баланс міністерства КПВВ "Каланчак" та запустити там 4 електромобілі для перевезення громадян між пунктами пропуску.