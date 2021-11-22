У Києві пожежники врятували дитину з вогню

У Києві, під час пожежі у багатоповерхівці, рятувальники евакуювали 31 людину, з них одну дитину. Пожежа сталася у Святошинському районі столиці.

Про це повідомила прес-служба ДСНС﻿.

"22 листопада об 11:03 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на пр-ті Перемоги, 67-А, що у Святошинському районі столиці" , - йдеться в повідомленні.

У 16-поверховому житловому будинку сталося загоряння електрощитових з 5-го по 16-й поверхи, о 12:07 пожежу ліквідували.

Причина виникнення пожежі встановлюватися правоохоронцями.

Жертв та постраждалих немає.