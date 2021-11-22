Ціна газу в Європі впала нижче за $1000

Вартість ф’ючерсів на газ у Європі на відкритті торгів понеділка опускалася нижче 980 доларів за тисячу кубометрів, що на 4% нижче за розрахункову ціну п’ятниці, повідомляє Oilpoint.

Про це свідчать дані біржі ICE.

Вартість найближчих – грудневих – ф’ючерсів на газ за індексом голландського TTF на відкритті торгової сесії на майданчику ICE Futures склала 1007,8 долара, а до 11:10 різко опустилася до 976,6 долара за тисячу кубометрів. До 11:27 ф’ючерси торгувалися біля позначки 1004,8 долара, що на 1,3% нижче за розрахункову ціну попередньої сесії.

Вартість ф’ючерсів різко зросла з 12 листопада: за п’ять торгових днів розрахункова ціна підскочила на 25% і в четвер, 18 листопада, трохи перевищила 1120 доларів, однак у п’ятницю знизилася на 8,5%, до 1018 доларів.