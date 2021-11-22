Макіяж на Новий Рік 2022: добірка найцікавіших ідей

Макіяж - це завершення цілісного образу, яке надає вам яскравості, унікальності і дозволяє самовиражатися. Якщо в повсякденному житті краще віддавати перевагу нейтральним відтінкам, які зроблять зовнішній вигляд свіжим і легким, то на Новий рік можна піти у відрив і поекспериментувати як з кольорами і текстурами, так і з різними техніками, повідомляє УНІАН.

Вечірній легкий макіяж

Якщо ви володарка карих очей, тоді вам підійде світлий макіяж. Легкими рухами руки нанесіть на верхню повіку коричневі тіні і обов'язково розтушуйте їх, затемнюючи край ока. По центру додайте мерехтіння за допомогою білих або срібних блискіток. Потім затемніть нижню повіку і нанесіть туш. Губи можна зробити як яскравими, так і нюдовими.

Макіяж на Новий Рік 2022 / instagram.com/lizzzzkaaaaa

Макіяж на Новий Рік 2022 / instagram.com/lizzzzkaaaaa

Макіяж на Новий Рік 2022 / instagram.com/lizzzzkaaaaa

Зухвалий макіяж

Цей варіант кардинально відрізняється від нюдового макіяжу, але і виконується він трохи складніше. Тут ви можете експериментувати з будь-якими відтінками, які підходять під колір ваших очей і в цілому по фототипу. Щоб додати помітності і зробити погляд більш яскравим і зухвалим, не соромтеся додавати стрілки.

Макіяж на Новий Рік 2022 / instagram.com/angelinaa_muah

Макіяж на Новий Рік 2022 / instagram.com/lizzzzkaaaaa

Макіяж на Новий Рік 2022 / instagram.com/lizzzzkaaaaa

Райдужний макіяж

Ваш улюблений атрибут Нового року - гірлянда? Хочете бути такою ж різнобарвною? Тоді цей макіяж для вас. В цьому випадку ви можете використовувати абсолютно різні кольори тіней для очей. Аж до того, що ідеальним буде поєднання непоєднуваного або, так званий, color-block. За допомогою різних кольорів можна створити унікальний образ.

Макіяж на Новий Рік 2022 / instagram.com/tatakazanova