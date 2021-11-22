Водіям нагадали, як поводитися на дорозі під час туману
Патрульна поліція Одеської області нагадала водіям, як поводитися на дорозі під час туману. Інформацію оприлюднили у пресслужбі відомства, повідомляє Судово-юридична газета.
Закликаємо водіїв бути дуже уважними, обережними і суворо дотримуватися правил дорожнього руху.
- Зменшуйте швидкість. Вона має бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги.
- Їдьте спокійно. Намагайтеся обійтися без обгонів та випереджень.
- Тримайте дистанцію. І що більше вона буде, то краще.
- Увімкніть ближнє світло фар. Ідеальною буде наявність протитуманок.