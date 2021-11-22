Криза на польсько-білоруському кордоні: ЄС ужиє додаткових заходів

Євросоюз працює над подальшими способами відповіді на ситуацію з мігрантами на польсько-білоруському кордоні. Про них може стати відомо вже цього тижня. Про це заявив у понеділок член Європейської комісії з питань розширення та політики сусідства Олівер Вархелі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми працюємо над способами активізації нашої відповіді цілеспрямованим та ефективним чином. Їх вам слід очікувати від нас цього тижня", – повідомив Вархелі на спільній прес-конференції з канцлером Австрії Олександром Шалленбергом та лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Єврокомісар зазначив, що використання мігрантів білоруською стороною як політична зброя "не тільки неприйнятне й має зупинитися, а й матиме наслідки" .

Вархелі нагадав, що ЄС вже модифікував санкційний режим проти Білорусі, уможлививши введення обмежень у відповідь на міграційну кризу. Крім того, за словами члена Європейської комісії, Брюссель активізував міжнародну діяльність для стримування міграційного потоку біля його джерел.

Минулого тижня глави МЗС країн ЄС погодили п'ятий пакет санкцій щодо Білорусії через міграційну кризу на кордоні з Польщею.