monobank вийшов на ринок виплат зарплат

Віртуальний monobank запустив послугу одержання заробітної плати на свої картки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Для користування послугою підприємство має відкрити транзитний рахунок, поповнити його на суму, яку потрібно виплатити на картки співробітникам із картками monobank та завантажити реєстр у бухгалтерський веб-кабінет, розповіли в Юнекс Банку.

Вказується, що monobank виплачує з транзитного рахунку суми на картки співробітників у реєстрі.

Банк уточнив, що підключитися до послуги можна віддалено.

"Послуга безкоштовна, а тарифи, як завжди – 0" , – вказано у повідомленні.

Як повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, кількість клієнтів monobank у листопаді 2021 року збільшилася до 4,5 млн осіб, у тому числі 111 тис. клієнтів-підприємців. Вказується, що 42,6% від загальної кількості клієнтів користуються додатком щодня, а 89,5% – щомісяця.

Крім того, кредитний портфель банку станом на листопад становить 23 млрд грн, а залишки та депозити клієнтів – 29 млрд грн.

monobank заснували у січні 2017 року колишні топ-менеджери ПриватБанку Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський. До жовтня-2017 банк випустив першу тисячу кредитних карток, у лютому 2018 року почав залучати гривневі депозити.