Названо найкращого молодого футболіста Європи

Півзахисника іспанської "Барселони" Педрі названо найкращим молодим футболістом Старого Світу віком до 21 року. 25 листопада хлопцеві виповниться лише 19 років, але він уже заслужив на визнання багатьох експертів, перемігши в конкурсі з величезним відривом, повідомляє Обозреватель.

Нагороду Golden Boy вручає італійська газета TuttoSport, яка оголосила 22 листопада результати голосування. Атакуючий хавбек отримав в опитуванні 318 очок. При цьому 18-річний англієць Джуд Беллінгем із дортмундської "Борусії", який став другим, заробив 119 балів, відстав від переможця майже на 200 очок.

Минулого сезону Педрі зіграв у 73 матчах (!) – у 52 у формі "Барси" і в 21 – у збірних Іспанії різного віку. Після срібної медалі Олімпійських ігор у Токіо-2020 у своєму клубі хлопець, за якого встановили мільярд євро відступних, встиг з'явитися лише у чотирьох зустрічах, після чого отримав травму.

Нагадаємо, на попередніх раундах відбору серед претендентів на Golden Boy значилися українці Ілля Забарний із "Динамо" та Михайло Мудрик із "Шахтаря".

Торік нагороду отримав норвезький форвард "Боруссії" (Д) Ерлінг Холанд. Офіційна церемонія вручення призу відбудеться 13 грудня у Турині.