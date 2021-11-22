Опалювальний сезон: ціни на газ у регіонах

Газопостачальні компанії з жовтня оновили ціни на "блакитне паливо" для населення. Здешевленню річного тарифу сприяло втручання НАК "Нафтогаз України", повідомляє ГазПравда.

Таким чином, рейтинг вигідних пропозицій від компаній починається з ціни 7,799 грн за кубометр.

компанія "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) – 7,799 грн

компанія Neogas – 7,80 грн

ДП "Евода Трейд" КП "Луцькводоканал" - 7,88 грн

"Черкаси Збут" – 7,89 грн

"Уманьгаз Збут" – теж 7,89 грн

"Газпостачсервіс" – 7,96 грн (аналогічний тариф у "Нафтогазу")

"Тернопільоблгаз Збут" - така сама ціна 7,96 грн

Для споживачів постачальника "останньої надії" (ПОН) – ціна залишається 7,96 грн за кубометр.

Інші компанії виставили річні цінники від 7,98 до 13,5 грн за кубометр.

Найчастіше вартість не перевищує 9 грн.

Найбільше за газ просять Житомирська обласна енергопостачальна компанія та Херсонська обласна енергопостачальна компанія – по 13,5 грн за кубометр.

"Найменша знижка на кубометрі склала 48 копійок, а найбільша досягла 2 гривень. Такі зміни стали можливими завдяки старту роботи ринку в рамках Балансуючої групи НАК "Нафтогаз України", - зазначила начальник Центру правової підтримки споживачів газу Юлія Чеберяк.

Так, з жовтня практично весь сегмент постачання газу населенню працює у складі балансуючої групи "Нафтогазу", купуючи газ у НАК за однаковою ціною - 7,42 грн за кубометр. Контракти в рамках Балансуючої групи діятимуть до травня 2022 року.

Роздрібні ціни на природний газ для населення: