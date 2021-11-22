Канал "Дім" отримував негласні вказівки хвалити Зеленського

Канал "Дім" отримував негласні вказівки хвалити Зеленського

Телеканал "Дом", створений для мовлення на окуповані території України, отримував негласні вказівки висвітлювати позицію української влади та максимально згадувати президента Володимира Зеленського і його проєкти, повідомляє Українська правда.

Ксенія Герасименко, яка відповідала на каналі за новини, передавала вказівки з написання новин від Офісу президента, сварила працівників за те, що вони "перемогу подали не як перемогу", а потім зачищала ці повідомлення в месенджерах.

Вказівки також надходили від Максима Кречетова, який спершу працював креативним редактором. 

Кречетов підтверджує, що за час роботи на каналі був частим гостем Банкової, але запевняє: їздив лише за тим, щоб "дізнатися державну позицію з тих чи інших питань", і ніколи "не підкорявся і тим більше не був джерелом цензури".

Про відсутність цензури на "Домі" також заявила Тетяна Попова, яка вела програми "На самом деле мир" і "Код безопасности". 

Щодо вказівок, про які колишні працівники говорять на умовах анонімності: частина з них були письмовими та чіткими, як от "словник" термінів для новин і програм. Так фронт треба було називати лише "лінією розмежування", а бойовиків – "незаконними збройними формуваннями". Не можна було використовувати слова: "війна", "конфлікт", "ворог".

Частина вказівок були усними або "і так зрозумілими з позиції Ксенії", керівниці новин. 

Працівники мали постійно згадувати в новинах Зеленського, ОП, президентські програми "Велике будівництво", кредити "5-7-9%" та добре відгукуватись про тогочасного очільника Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

"Кожен раз це був твір на тему "як гарно похвалити президентські програми", і кожен раз було складно вгадати, як саме це треба зробити", – розповіла одна з колишніх працівниць телеканалу.
"Хтось відкриває трубу – "Дом" їде, хтось відкриває зупинку, як в Росії – "Дом" їде. Зробили метр догори по "Великому будівництву", ми вже дістаємо ці відео з архівів, розказуємо, як по всій країні все розвивається. Фактично, це канал – пресслужба Офісу президента. І в жодному випадку ми не згадували Петра Порошенка. Це була якась ідея фікс, що він дуже погана людина", – поділився інший експрацівник каналу.

Періодом незначного послаблення вимог щодо "кількості Зеленського" в новинах працівники "Дому" називають призначення Олексія Мацуки на посаду шеф-редактора телеканалу – до цього він опікувався напрямком Сходу. На початку листопада цього року він пішов з каналу.

"Від Мацуки наказу "менше показуйте Зеленського" не було. Єдине, коли ми не хотіли давати 8 хвилин монологу Зеленського, ми просили: "Можна 2?". І він казав, що так", – пригадує колишня працівниця. 

Головний редактор видання "Детектор-медіа" Отар Довженко вважає, що замість каналу контрпропаганди, який мав руйнувати наратив російської пропаганди і водночас не полемізувати з нею, "Дом" став просто державним російськомовним телеканалом. 

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