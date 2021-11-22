Кличко пішов у відпустку за свій рахунок

Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про свою відпустку поточного робочого тижня через сімейні обставини без збереження заробітної плати, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до ст.26 закону України "Про відпустки", за погодженням із президентом України та міністром розвитку громад і територій України: відбуваю у відпустку без збереження заробітної плати тривалістю 5 робочих днів з 22 по 26 листопада 2021 року за сімейними обставинами" , - йдеться в тексті розпорядження Кличка №1015 від 19 листопада