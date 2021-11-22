Лукашенко відреагував на погрози Польщі закрити кордон

Польща своїми заявами намагається налякати, і грає на загострення ситуації. Про це заявив формальний голова Білорусі Олександр Лукашенко, відреагувавши на погрози Польщі закрити кордони. Про це, посилаючись на ЗМІ Білорусі, пише София Бровченко, Корреспондент.

"Звернення до поляків. Ви, напевно, чуєте, що лунають постійно загрози з боку цих політиків та керівників Польщі: кордон закриємо, Кузню закриють – прикордонний перехід залізничний. І так далі тощо. Я в цьому плані тільки можу сказати: будь-ласка закриють. "Якщо зручніше, закривайте. Але треба спершу подумати, як вони спілкуватимуться з Росією, Китаєм, взагалі зі сходом. Поїдуть через Донбас. А там хлопці різкі. Вони їх швидко відбудують", - стверджує Лукашенко.

За словами Лукашенка, на поляків там ніхто не чекає.

"Це я так образно говорю - через Донбас. Їх там ніхто не чекає. Там кордон з Україною у Росії закритий", - додав Лукашенко.

Лукашенко стверджує, що польська сторона своїми заявами намагається налякати та грає на загострення ситуації, а він не хоче протистояння на кордоні.