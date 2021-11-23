Особливості чоловічої дієти

Дієти – привілей представниць прекрасної статі, саме вони дбають про те, щоби виглядати привабливими. Чоловік погоджується на обмеження в харчуванні тільки в особливих випадках. У чому особливість дієти для чоловіків, повідомляє Menslife.

Звичайно, чоловічий організм відрізняється від жіночого. Наприклад, він споживає більше калорій, відповідно йому потрібно більше їжі, особливо білків, підтримки м'язової маси. Найчастіше чоловіки працюють більше жінок, зокрема й фізично, тому їм необхідно зберігати працездатність.

Як повідомляють медичні довідники, якщо чоловік постійно несе фізичні навантаження, його організм потребує 1900-2400 ккал на день. Якщо робота малорухлива, сидяча, достатньо буде і 1500-1700.

І звичайно, що чоловікам не підходять жіночі дієти, засновані на фруктах, кефірі, сирі, зелених салатах. Така дієта, звичайно, викличе втрату ваги, але побічні ефекти можуть бути неприємні - від надриву на роботі до імпотенції.

Правила чоловічої дієти:

Режим чоловічого харчування – тричі на день мінімум;

Обмеження стосується жирів, але не білків та вуглеводів;

Вітаміни А, B, C, D, E, клітковина, магній та кальцій – обов'язкові компоненти.

Продукти для чоловічої дієти

Хліб

Немає білим булкам та здобі! Купуйте собі коханому хліб із борошна грубого помелу чи дієтичні хлібці

М'ясо

З чоловічої дієти виняток неприпустимий, особливо якщо робота чоловіка пов'язана з фізичними навантаженнями. Але не слід готувати смажене м'ясо, страви в паніровці, забудьте про ковбасні вироби. Кращий обід чоловіка, що худне, - це шматок вареної пісної яловичини або курки. Свинина на якийсь час забута. Гарніри - овочеві, і це не про картошку-фрі.

Риба

Чоловік, чия робота пов'язана з інтелектуальною діяльністю, потребує цього продукту. Це джерело фосфору, а також корисних жирних кислот, необхідних тканин мозку. Ідеальний обід офіс-менеджера, що худне, - тушкована риба з овочами.

Сир

Нежирний сир – непоганий перекус, але навряд чи чоловік задовольняється одним сиром. Варто додавати до нього щось на кшталт хлібців чи галет, відтіняти сир смаком зелені, перцю, грибів.

Вівсянка

Це хороший сніданок, який досить тривалий час дає відчуття ситості. Крім того, в ній багато корисного! Тільки не замінюйте натуральну вівсяну кашу готовими сумішами мюслі. Ця суха їжа з коробок просто набір з оброблених пластівців та різних калорійних добавок. Якщо "порожня" вівсянка викликає у вас збентеження, додайте в кашу скибочки свіжих фруктів.

Салати

Їх склад може бути практично будь-яким – свіжі та відварені овочі, овочі гриль, вівсяні пластівці, пророщена пшениця, кріп, петрушка, часник. А ось заправку до салату вибирайте не з низки майонезів чи сметани. Підійде лимонний сік, невелика кількість оливкової олії.

Десерти

Жінки мужньо відмовляються від солодкого, але чоловічому організму цукор необхідний! Звичайно не у вигляді торта чи тістечка з кремом. Підійде тост із джемом, пара печива. Але зловживати все одно не варто.

Питний режим чоловічої дієти – близько 2 л рідини. Алкоголь не заборонено, але пам'ятайте, що в ньому багато калорій і він стимулює апетит – буде не зайвим. Пиво допустимо кілька разів на тиждень, по одному кухлі бочкове. У живому пиві багато корисних мікроелементів, але не в баночному. Безалкогольний ряд – соки-фреш, негазована мінеральна вода, кефір, нежирний йогурт, неміцний чай. Від кави краще відмовитися зовсім.

Варто зазначити, що дієта для чоловіків робить ефективніший вплив. Можливо, тому що чоловіки цілеспрямованіші і доводять справу до кінця. У представників сильної статі сильніша воля, і вони навряд чи дозволять собі зриви на щось заборонене.