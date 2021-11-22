У США відреагували на слова президента Болгарії про російський Крим

У Сполучених Штатах стурбовані тим, що президент Болгарії Румен Радєв назвав Крим російським. Про це свідчить заява посольства США у Болгарії на офіційній сторінці Facebook.

"Сполучені Штати, G7, Європейський Союз і НАТО непохитні і єдині щодо того, що, незважаючи на спроби Росії анексувати півострів і його окупацію, Крим - це Україна" , - сказано в заяві.

Нагадаємо, раніше Румен Радєв на дебатах зі своїм головним опонентом на пост президента Анастасом Герджиковим назвав Крим російською територією та заявив про неефективність антиросійських санкцій ЄС.