Електролітак Rolls-Royce розігнався до рекордних 623 км/год.

Три роки тому, анонсувавши свій електричний літак, Rolls-Royce пообіцяла побити на ньому світовий рекорд швидкості для авіації на електротязі. Схоже, що конструкторам компанії вдалося стримати слово — злетівши з військового випробувального полігону, Spirit of Innovation (Дух інновацій) розвинув швидкість 623 км/год. Це досягнення не лише для літаків, а й для будь-якого електричного транспорту, повідомляє Хайтек+.

«Spirit of Innovation» із самого початку створювали заради швидкісних показників, орієнтуючись на планку, встановлену Siemens у 2017 році – 338 км/год. За рух відповідає електрична силова установка на 400 кВт (500 к.с.) та акумулятор з найвищою питомою потужністю, який колись збирали для авіації, повідомляє New Atlas. Він складається з 6000 елементів із найвищою щільністю енергії в авіації, стверджують розробники. Активна система керування охолодженням захищає силову установку від перегріву.

По-перше, він злетів на висоту 3000 метрів за 202 секунди, побивши свій попередній рекорд на 60 секунд. По-друге, підтримував швидкість 555,9 км/год упродовж трьох кілометрів. По-третє, понад 15 км летів зі швидкістю 532,1 км/год. Ці три світові рекорди були підтверджені Міжнародною авіаційною федерацією. Крім того, Spirit of Innovation розвинув у моменті максимальну швидкість в 623 км/год, більше, ніж у будь-якого іншого електричного виду транспорту.

За словами льотчика Філа О'Делла, цей політ став новим розділом в історії Rolls-Royce та неймовірним досягненням для всієї команди.