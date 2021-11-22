Страшнішої людини не було на Землі, — Жириновський вилаяв Леніна

Скандальний лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський розкритикував свою тезку — російського диктатора Леніна, повідомляє Ділова столиця.

Так, Жириновський на своїй сторінці у Twitter написав, що портрет Леніна з'явився в кабінеті нинішнього лідера російських комуністів — Геннадія Зюганова.

"30 років не було, а зараз (Зюганов — "ДС") повісив величезний портрет. Ленін — головний терорист планети Земля, страшнішої людини не було на землі" , — написав лідер ЛДПР.

Нагадаємо, у травні Жириновський запропонував продати тіло Володимира Леніна, яке спочиває в Мавзолеї в центрі Москви. Користувачі Мережі підозрювали політика у нетверезості.