У Києві сталася пожежа в інституті автоматики

У Києві сталася пожежа в інституті автоматики

У Києві сталася пожежа у будівлі інституту автоматики вул. Нагірний у Шевченківському районі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Вогонь спалахнув приблизно о 12:40 на четвертому поверсі адміністративної будівлі Київського інституту автоматики на площі близько 50 квадратних метрів.

О 13:36 рятувальники локалізували пожежу, а о 13:42 ліквідували. Під час гасіння пожежі було евакуйовано 14 людей. Жертв та постраждалих немає.

На місці пожежі працювали дев'ять одиниць техніки та 38 осіб особового складу підрозділів ДСНС.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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