У Києві сталася пожежа в інституті автоматики
У Києві сталася пожежа у будівлі інституту автоматики вул. Нагірний у Шевченківському районі.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Вогонь спалахнув приблизно о 12:40 на четвертому поверсі адміністративної будівлі Київського інституту автоматики на площі близько 50 квадратних метрів.
О 13:36 рятувальники локалізували пожежу, а о 13:42 ліквідували. Під час гасіння пожежі було евакуйовано 14 людей. Жертв та постраждалих немає.
На місці пожежі працювали дев'ять одиниць техніки та 38 осіб особового складу підрозділів ДСНС.
Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.