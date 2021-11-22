Через 2 роки обвинувачені в справах Майдану уникнуть покарання
Закінчуються терміни давності в усіх злочинах Майдану, окрім убивств. У цих справах призначаються 3-4 засідання на рік, і вони не проходять. Про це, посилаючись на пост адвоката сімей Героїв Небесної сотні Євгенії Закревської в соцмережі, повідомляє Цензор.НЕТ.
У своєму пості адвокат пише, що
"якщо нічого не змінити", і
"суди будуть іти, як ідуть зараз", то
"через два роки всі беркути, слідчі, прокурори" в справах Майдану можуть уникнути покарання.
"Справи закриють після закінчення термінів давності. Вироків не буде", - наголосила Закревська.
За словами адвоката, за два роки закінчуються терміни давності в усіх злочинах, окрім убивств.
"Це саме ті беркути, слідчі та прокурори, які не втекли. Переважна більшість продовжує працювати в поліції, прокуратурі. Вони залишаться на своїх посадах з повним відчуттям безкарності. Безкарності, доведеної в суді. І все це не тому, що нічого не розслідується". ". Всі ці справи розслідувані. І маринуються в судах вже три, чотири, п'ять, а то й шість років", – зазначила вона.
А все тому, пише адвокат, що
"у справі призначаються 3-4 засідання на рік, які не проходять".
"Саме ця нікому не цікава трясовина" нічого не відбувається", саме вона і є найуспішнішою стратегією захисту обвинувачених. Саме вона не знаходить жодного опору суспільства, судової системи, професійної спільноти. Саме вона безальтернативно призведе до звільнення обвинувачених від відповідальності. До поразки судової системи та громадянського суспільства. До тріумфу безкарності. Це буде вироком нам. А не їм", – підсумувала Закревська.