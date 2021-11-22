Через 2 роки обвинувачені в справах Майдану уникнуть покарання

Закінчуються терміни давності в усіх злочинах Майдану, окрім убивств. У цих справах призначаються 3-4 засідання на рік, і вони не проходять. Про це, посилаючись на пост адвоката сімей Героїв Небесної сотні Євгенії Закревської в соцмережі, повідомляє Цензор.НЕТ.

У своєму пості адвокат пише, що "якщо нічого не змінити" , і "суди будуть іти, як ідуть зараз" , то "через два роки всі беркути, слідчі, прокурори" в справах Майдану можуть уникнути покарання.

"Справи закриють після закінчення термінів давності. Вироків не буде", - наголосила Закревська.

За словами адвоката, за два роки закінчуються терміни давності в усіх злочинах, окрім убивств.

"Це саме ті беркути, слідчі та прокурори, які не втекли. Переважна більшість продовжує працювати в поліції, прокуратурі. Вони залишаться на своїх посадах з повним відчуттям безкарності. Безкарності, доведеної в суді. І все це не тому, що нічого не розслідується". ". Всі ці справи розслідувані. І маринуються в судах вже три, чотири, п'ять, а то й шість років", – зазначила вона.

А все тому, пише адвокат, що "у справі призначаються 3-4 засідання на рік, які не проходять" .