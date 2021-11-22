В Одесі можливі віялові відключення електрики, — Труханов

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив про можливі віялові відключення електрики у місті. У зв'язку з цим влада стурбована хворими на коронавірусну інфекцію, які потребують кисневої підтримки, повідомляє Страна UA.

Про це він сказав на засіданні оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації під час обговорення питання автономності кисневих концентраторів.

Труханов заявив, що про можливі віялові відключення його попередили на нараді в обладміністрації. При цьому він висловив занепокоєння про тих пацієнтів, яким потрібний кисень.

"Віялові відключення - це не просто відключити холодильник у цьому випадку або посидіти без світла при свічках. Для тих, хто перебуває на кисневому забезпеченні, це питання життя та смерті", - сказав Труханов.

Водночас, градоначальник Одеси доручив директору департаменту охорони здоров'я Левону Нікогосяну звернутися до виробників кисневих концентраторів та дізнатися, чи можна в них передбачити наявність акумуляторів, щоб апарати могли працювати під час відключення електрики.