У Миколаєві підліток створив фейкову "Дію"

Кіберполіція в Миколаєві викрила 15-річного підлітка, який на платній основі створював для громадян будь-який документ - від ID-паспорта до COVID-сертифіката у "Дії". За попередніми даними до нього звернулись близько 30 клієнтів, що встигли придбати підроблену "Дію".

﻿Про це повідомила прес-служба Нацполіції﻿.

Хлопець створював фейковий мобільний додаток, що повністю ззовні копіював мобільний додаток офіційного Єдиного порталу державних послуг "Дія".

У фейковій програмі користувачам надавалась можливість створити собі будь-який документ із представлених у "Дії", на якому генерувався QR-код, але не зчитувався офіційним застосунком. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити COVID-сертифікат.

Фейковий додаток юнак продавав у месенджері за суму від 250 до 650 гривень. Різниця в сумі залежала від функціоналу та повноти дозволених змін у додатку.

Підліток працював лише за умови повної передплати на його електронний гаманець одного з платіжних сервісів РФ, з якого потім виводив кошти на картковий рахунок. Після оплати підліток надсилав замовнику архів з програмним забезпеченням, клієнту лише залишалось його інсталювати на власний смартфон.

"У результаті санкціонованого обшуку поліцейські знайшли на комп’ютерній техніці та смартфоні юнака вихідні файли фейкового мобільного додатку "Дія", листування з покупцями та відомості про його продаж і отримані кошти" , - йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361 КК України "Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку", санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.