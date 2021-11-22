Біткоїн збільшив прибуток мережі ресторанів у п'ять разів

Мережа ресторанів Tahinis в Канаді вклала свій чистий прибуток у біткоїн. Таке рішення допомогло компанії збільшити прибуток майже вп'ятеро — на 460 відсотків, повідомляє Лента.Ру.

Засновники Tahinis Алі та Омар Хамам заявили, що вперше вклали кошти в біткоїн у серпні 2020 року, коли найпопулярніша криптовалюта торгувалася на рівні 11-12 тисяч доларів. Зараз вартість однієї монети становить 57,2 тисяч доларів, за даними біржі CoinDesk. Компанія вирішила інвестувати у біткоїн на тлі зростання інфляції.

"Основна проблема, з якою ми зараз стикаємося, полягає у знеціненні долара. Центральні банки стверджують, що інфляція становить лише п'ять відсотків. Але це залежить від того, що ви хочете купити. Ціни на птицю зросли на 45 відсотків, на яловичину - на 25% відсотків, на імпортні товари та спеції — на 65 відсотків, на олії — на 110 відсотків. Тож було розумно вкласти наші гроші в біткоїн. Це перевершить будь-які темпи інфляції, які ми побачимо найближчим десятиліттям» , — розповів Алі.

Мережа ресторанів не стала уточнювати, скільки біткоїнів їй належить, але повідомила, що її продаж перевищив вісім мільйонів доларів за останній рік. На даний момент мережа складається з восьми ресторанів, 2022 року компанія планує відкрити ще 20 нових точок.

Мережа ресторанів почала відновлюватися після пандемії у травні 2020 року після того, як під час кризи продаж впав на 80 відсотків. Компанії допомогли не тільки біткоїни, а й модель ресторану швидкого обслуговування, вигідніша в умовах пандемії.

10 листопада біткоїн побив рекорд – його ціна перевищила 69 тисяч рублів. Потім вартість криптовалюти почала падати. Проте деякі інвестори бачать у такій динаміці необхідну корекцію та сподіваються на подальше зростання. До падіння експерти прогнозували, що біткоїн досягне позначки 100 тисяч доларів.