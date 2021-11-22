Лукашенко заявив, що Німеччина має забрати мігрантів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився, що представники ЄС не контактують з Мінськом щодо вирішення проблеми мігрантів на кордонах. Про це, посилаючись на ЗМІ Білорусі, повідомляє Новое время.

"Я чекаю, коли ЄС відповість на запитання щодо 2000 біженців... Я просив, щоб вони (Євросоюз і, зокрема, Німеччина — ред.) їх забрали. Вони сказали, що Меркель мені пообіцяла, на рівні Євросоюзу розглянуть цю проблему. Так не розглядають навіть.І навіть те, що вона мені пообіцяла — контактні особи. Вони на контакт навіть не виходять. Міністр закордонних справ Білорусі Макей їм дзвонить: "Давайте працюватимемо в цьому ключі!" інше", — журиться Лукашенко.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася, коли на початку минулого тижня мігранти з території Білорусі, яких Мінськ із серпня організовано звозить на польський кордон, намагалися прорватися до Польщі.