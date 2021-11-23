В новорічному випуску шоу "Маска" з'явиться новий герой

Під час святкового новорічного випуску 31 грудня в шоу "Маска" на телеканалі "Україна" з'явиться новий герой мила Миша на лижах. Вона стане справжнім сюрпризом для зіркових експертів та глядачів, повідомляє Обозреватель.

Маленька героїня у яскравому костюмі та неймовірно милими рисами підкорить серце кожного. На сцені Миша виконає пісню "А снег идет" з кінофільму "Карьера Димы Горина". Про це інформує пресслужба ТОВ "Медіа Група Україна".

Нова героїня замість красномовних підказок дала зірковим детективам лише порожній конверт. Крім того, загадкова героїня виявилась володаркою найдовших вусів на проєкті – вони опускаються аж до підлоги. А у якості святкових аксесуарів Миші дісталися лижі та палки, прикрашені блискітками рожевого кольору.

У святкову ніч допомагати постійним детективам шоу відгадувати знаменитостей під масками будуть їхні колеги – зіркові гості, серед яких співачки Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч, Анастасія Приходько, SLAVA KAMINSKA, Міша Романова, Анна Трінчер, Ассія Ахат, Lida Lee, співаки Павло Зібров, Олег Скрипка, Діма Коляденко, Петро Чорний, Gena VITER та Іво Бобул, актори Дарія Трегубова і Павло Костіцин, супермодель Алла Костромічова, фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук, лідер гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець, учасники гурту "ТНМК" Фагот і Фоззі, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковський, шоумен JULIK, а також ведучі каналу "Україна" – Лілія Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Альона Вінницька, Григорій Герман, Віталій Школьний, Максим Сікора, Юлія Галушка та ХАС.