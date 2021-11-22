ЄС планує ввести п'ятий пакет санкцій проти Білорусі до кінця листопада

ЄС планує ввести п'ятий пакет санкцій проти Білорусі до кінця листопада

Європейський союз планує запровадити п’ятий пакет санкцій щодо Білорусі вже до кінця листопада. США - вже на початку наступного місяця, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами міністра закордонних справ Естонії Еви-Марії Лійметс, санкції були узгоджені з іншими країнами, такими як США. Водночас 15 листопада міністри закордонних справ союзу погодили й зміст пакету обмежень.

"Зараз триває робота над юридичним оформленням пакету - юридичні служби Євросоюзу його шліфують", - додала міністр закордонних справ.

Також вирішується питання щодо накладання санкцій проти білоруської авіакомпанії "Белаві", яка співпрацює з режимом Лукашенка.

"На цей час узгоджені як фізичні, так і юридичні особи, у тому числі низка компаній. Однак, точно сказати, хто увійшов до цього списку, на жаль, неможливо доти, доки список не буде остаточно доопрацьований та опублікований", - відзначила міністр.

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