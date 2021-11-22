ЄС планує ввести п'ятий пакет санкцій проти Білорусі до кінця листопада

Європейський союз планує запровадити п’ятий пакет санкцій щодо Білорусі вже до кінця листопада. США - вже на початку наступного місяця, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами міністра закордонних справ Естонії Еви-Марії Лійметс, санкції були узгоджені з іншими країнами, такими як США. Водночас 15 листопада міністри закордонних справ союзу погодили й зміст пакету обмежень.

"Зараз триває робота над юридичним оформленням пакету - юридичні служби Євросоюзу його шліфують" , - додала міністр закордонних справ.

Також вирішується питання щодо накладання санкцій проти білоруської авіакомпанії "Белаві", яка співпрацює з режимом Лукашенка.