Віце-президенти ЄБРР прибули до України та планують зустріч із главою НБУ

Віце-президенти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Алан Пію, який відповідає за кредитну діяльність банку, та Марк Боумен, який курирує політику та партнерства, прибули з тижневим візитом до України для зустрічей із представниками влади та приватних компаній, зокрема, планується зустріч із главою НБУ Кирилом Шевченком, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Високопоставлена делегація ЄБРР сьогодні розпочинає тижневий візит до України для проведення зустрічей із владою країни та компаніями приватного сектору. Під час візиту віце-президент ЄБРР з банківських операцій Алан Пію, який відповідає за кредитну діяльність банку, та віце-президент з політики та партнерств Марк Боумен підтвердять підтримку ЄБРР України, її програм реформ та стабільного розвитку", - зазначив банк у релізі у понеділок.

Згідно з релізом, плануються зустрічі керуючого директора ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне та віце-президентів банку з главою НБУ, представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами.