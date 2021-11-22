Блогеру, який вигукував "Ганьба" Зеленському, погрожували телефоном

Блогер та громадський активіст Ярослав Бондаренко розповів, що до його знайомих та їхніх родичів прийшли правоохоронці після вигуків "Ганьба" на адресу президента Зеленського. Про це розповів сам Бондаренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

21 листопада президент Зеленський узяв участь у заходах щодо вшанування пам'яті загиблих під час Майдану. Коли голова держави в супроводі політиків та охорони повертався до автомобіля, сім'ї Героїв Небесної Сотні, що зібралися біля меморіалу з портретами загиблих учасників Революції Гідності, кричали йому: "Ганьба", "Зрадник" і "Малорос".

За словами блогера, відбувається щось незрозуміле.

"Вже другу добу зі мною ніхто не пов'язується, всі контактні дані в поліції є. Щодо розслідувань і так у мене більше тисячі заяв. По суті, штурмують маму Юлії Цепун (вдова Героя Небесної Сотні, волонтер, громадська активістка. – Ред.). До неї (Цепун. – Ред.) ломляться у квартиру. Учора вночі ломилися і туди, і туди, і сьогодні вранці", – розповів Бондаренко.

Він пов'язує це із вигуками президенту Зеленському.

"Мені часто дзвонять, погрожують чи просять, а потім погрожують, видалити якісь розслідування. Учора був такий же дзвінок, десь о 21:30-22:00. Я їхав у дорозі з Банковою додому. Був дзвінок, і на російською мені запропонували видалити канал на ютубі протягом трьох годин. Сказали, якщо цього не буде, будуть наслідки", - продовжив Бондаренко.

Він повідомив, що ще не спілкувався із правоохоронцями.