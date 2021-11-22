Шалені ціни: на Київському ринку побачили сало за 500 грн

У Києві ростуть ціни на сало. На Житньому ринку побачили продукт по 500 гривень за кілограм. Про це у Facebook написав киянин Роман Горяйнов, повідомляє Depo.ua.

"Пробігав повз ринок, здивували продавці м'ясного відділу вартістю сала. Рука цієї симпатичної жінки демонструє найдешевший продукт по 200 грн, є по 300 та 350, що ближче до продавщиці – 500. Сало по 19$ за кіло, це вражає" , – написав він.

Продавчиня авторові допису пояснила ціну тим, що свиней з салом в Україні мало, і його скоро будуть завозити з Аргентини.

Імовірно йдеться про найдорожчий вид продукту – "генеральське" сало з прошарками м'яса. Його отримують від свиней сальних порід.

У коментарях під дописом користувачі здивовані ціною. Одна з коментаторок зазначила, що у Запоріжжі сало можна купити за ціною від 50 до 120 грн.